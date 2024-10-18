3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Делянка нам по силам! Десант Минэкономики посадил почти 7 тыс. саженцев в Крупском лесхозе
В Крупском лесхозе в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" сегодня появилось почти 7 тыс. новых саженцев. Свой вклад внес трудовой десант Министерства экономики. Всего около 80 га насаждений здесь предстоит восстановить. Работы по расчистке территории от бурелома планируется завершить к ноябрю.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Как только появилась акция, коллектив сразу же откликнулся на нее. Было море запросов, когда же, когда поедем. Вот, выбрались наконец-то сегодня. Прекрасная погода, видим, что делянка сегодня нам по силам. Лесные ресурсы - это одна из главных наших возможностей в росте в экономике. Потому что лесистость - 40 %. Тут главных два фактора. Первое - сохранить и приумножить лес, а второе - правильно и эффективно его использовать. Многие инвестиционные проекты у нас за это время были реализованы по переработке леса и углубленной переработке. Сегодня вместе с профильными министерствами, концерном обсуждаем новые проекты".
Республиканская добровольная акция проходит по 12 ноября. Старт ей дал глава государства на своей малой родине. Главная цель - восстановить ветровально-буреломные участки леса. Принять участие в акции может каждый, записаться в ряды добровольцев можно в лесхозах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все