Делянка нам по силам! Десант Минэкономики посадил почти 7 тыс. саженцев в Крупском лесхозе

"Как только появилась акция, коллектив сразу же откликнулся на нее. Было море запросов, когда же, когда поедем. Вот, выбрались наконец-то сегодня. Прекрасная погода, видим, что делянка сегодня нам по силам. Лесные ресурсы - это одна из главных наших возможностей в росте в экономике. Потому что лесистость - 40 %. Тут главных два фактора. Первое - сохранить и приумножить лес, а второе - правильно и эффективно его использовать. Многие инвестиционные проекты у нас за это время были реализованы по переработке леса и углубленной переработке. Сегодня вместе с профильными министерствами, концерном обсуждаем новые проекты".