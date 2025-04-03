В Латвии хотят запретить торговлю товарами из Беларуси и России

Депутаты удивлены, что в латвийских магазинах до сих пор продается множество товаров, произведенных в Союзном государстве, несмотря на то, что различные санкции ЕС в отношении экономического сотрудничества с нашими странами действуют уже несколько лет. Причем, как белорусская, так и российская продукция пользуется большим спросом.