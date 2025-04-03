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В Латвии хотят запретить торговлю товарами из Беларуси и России

В парламенте Латвии предложили полностью запретить торговлю товарами из Беларуси и России. Соответствующий проект разработала партия "Национальное объединение".

Депутаты удивлены, что в латвийских магазинах до сих пор продается множество товаров, произведенных в Союзном государстве, несмотря на то, что различные санкции ЕС в отношении экономического сотрудничества с нашими странами действуют уже несколько лет. Причем, как белорусская, так и российская продукция пользуется большим спросом.

Если проект одобрят, то запрет вступит в силу уже 1 июля.

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