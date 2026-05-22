В Лиде стартовал ежегодный сбор руководителей исполкомов

Ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь" стартовал в Лиде. Участники - председатели областных и Минского городского исполкомов, а также военные комиссары регионов и Минска.

Мероприятие проводится для повышения уровня подготовки руководящего состава исполкомов в вопросах территориальной обороны. В ходе тренировок участникам доведут основные тенденции военно-политической обстановки вокруг Беларуси и теорию применения территориальных войск в новых формах военных действий.

Также участники ознакомятся с порядком работы Совета обороны области в ходе принятия решения и постановки задач и методикой проведения занятий в ходе боевого слаживания.

Будет продемонстрирован порядок совместных действий сил и средств Вооруженных Сил с подразделениями территориальных и внутренних войск в ходе охраны и обороны объектов с учетом различных способов применения и противодействия беспилотникам.