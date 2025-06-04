В Лиде стартует культурно-туристический проект "Замкавы гасцінец"

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В Лиде по выходным дням в течение летнего туристического сезона будет проходить культурно-туристический проект "Замкавы гасцінец". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Лидский райисполком.

В теплые летние выходные, когда город наполнен не только жителями района, но и многочисленными туристами, на пешеходной Замковой улице создается особая атмосфера. Все лето здесь будут выступать местные артисты, проходить фестивали, импровизированные выставки. На площадке ремесленников выставят свои изделия народные мастера, детей пригласит игровая площадка с аттракционами, батутами и электромобилями. Вкусные угощения на свежем воздухе предложит выездная торговля.

"Территория проекта - улица Замковая и сам Лидский замок, - рассказала главный специалист отдела культуры Лидского райисполкома Наталья Войтюкевич. - Улица буквально пару лет назад стала пешеходной, ее замостили брусчаткой. установили удобные скамейки для отдыха. Благодаря проекту на ней все лето будет кипеть жизнь, что-то интересное будет происходить здесь каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. Свой вклад в создание особой атмосферы внесут учреждения культуры, спорта и туризма, образования. Будут выступать самодеятельные артисты не только из Лиды, но и из агрогородков, деревень района".

Уже в ближайшую субботу, 7 июня, в рамках проекта "Замкавы гасцiнец" пройдет масштабный фестиваль огня и света, на замковом дворе организуют средневековые игры, обустроят тематические площадки. В эти выходные лидчан и гостей города ждут выступления народного семейного ансамбля аккордеонистов "Круиз" из агрогородка Можейково, народного эстрадно-инструментального ансамбля "Фестиваль" Дворца культуры Лиды, свои стихи прочтут и местные поэты.