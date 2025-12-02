В Лицее БГУ открыли новую химическую лабораторию

Новые возможности и технологии в обучении. В Лицее Белгосуниверситета имени Дзержинского открыли современную лабораторию химического анализа.

Новые возможности для будущих гениев науки. В Лицее БГУ есть современное оборудование, приборы и техника. А это возможность не только изучать теорию и формулы, но и проводить интересные опыты.

"В лицее химическая лаборатория - это не самоцель. Мы ее создавали под конкретные условия. А конкретные условия - это как раз-таки очень сильный профессорско-преподавательский состав химиков. Поэтому, безусловно, созданная лаборатория позволит проводить, например, занятия повышения квалификации всех учителей-химиков страны", - отметила директор Лицея БГУ Татьяна Мамчиц.

Команда лицея уже известна своими победами на республиканских и международных конкурсах. Однако в олимпиадах помимо теоретического тура, есть и практический. Так, во втором этапе нужно проводить эксперименты и химические реакции своими руками. Теперь учащиеся лицея смогут тренироваться в современных и комфортных условиях.

Лаборатория не похожа на привычный школьный класс, в котором некоторые химические исследования проводить небезопасно. В новом же помещении есть все необходимое для практических занятий.

В лаборатории создано такое пространство, где может разместиться целый класс, что позволяет проводить уроки в рамках учебного плана, а также готовиться к практическим турам олимпиад по химии и научно-практическим конференциям.