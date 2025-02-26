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В МАРТ заявили, что задача Президента Беларуси по сдерживанию роста цен выполнена
Задача Президента Беларуси Александра Лукашенко по сдерживанию роста цен выполнена. Об этом было заявлено 26 февраля на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Инфляция по 2024 году сложилось на уровне 5,2 % при прогнозе в 6 %.
Розничный товарооборот прибавлял, что говорит об активности покупателей и возможности купить нужный товар. Особое внимание МАРТ будет уделять увеличению доли своих товаров на полке магазинов.
"К сожалению, должны констатировать, что поставленная задача по удельному весу отечественных товаров не выполнена. Более того, наблюдается снижение к уровню 2024 года, поэтому начало 2025 года проходит под эгидой, что нужно сделать, чтобы выполнить доведенный показатель. По 2024 году в целом удельный вес товаров белорусского производства составил 56,4 %, а снизился на 3,1 %. 76,3 % составили продовольственные товары, несмотря на то, что наблюдается снижение удельного веса - 1,2 %. Большое снижение показали непродовольственные товары (3,1 %), их доля только 37,3 %", - назвала цифры замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская.
Особое место МАРТ сейчас отводит проверкам торговых объектов. Главное - это соблюдение ценового законодательства, широкого ассортимента на полках и реализации продукции без просрочки.