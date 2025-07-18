В МЧС дали рекомендации, как себя вести при сильном ветре

В жизни не всегда получается подстроиться под риски, поэтому люди часто попадают, например, под сильный ветер, дождь с градом или грозу. Чтобы избежать неприятных последствий, помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский дал несколько рекомендаций:

В каком режиме всегда работает МЧС. Какая обстановка в Беларуси на водоемах. Как часто люди попадают в чрезвычайные ситуации на воде. Об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".