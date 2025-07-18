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В МЧС дали рекомендации, как себя вести при сильном ветре

В МЧС дали рекомендации, как себя вести при сильном ветре

В жизни не всегда получается подстроиться под риски, поэтому люди часто попадают, например, под сильный ветер, дождь с градом или грозу. Чтобы избежать неприятных последствий, помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский дал несколько рекомендаций: 

  1. Если оказались на улице во время сильного ветра, необходимо найти укрытие. Это может быть подъезд, торговый центр и другие крепкие здания. Но ни в коем случае не стоит находиться под линиями электропередач, вывесками и билбордами. Лучше всего будет, если удастся найти низкую зону и переждать непогоду именно там.
  2. Не стоит искать укрытие под деревьями - они падают как лесных массивах, пляжах, так и в городской черте.
  3. Транспортные средства по возможности не парковать под билбордами, линиями электропередач и деревьями. Как показывает практика МЧС, почти всегда после непогоды спасатели фиксируют случаи падения деревьев на автомобили.

В каком режиме всегда работает МЧС. Какая обстановка в Беларуси на водоемах. Как часто люди попадают в чрезвычайные ситуации на воде. Об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".

МЧСЕвгений БарановскийАктуальное интервью