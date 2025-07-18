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В МЧС дали рекомендации, как себя вести при сильном ветре
Автор:Илья Цветков
В МЧС дали рекомендации, как себя вести при сильном ветреnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-xl-___webp_1920.webp 1920w
В жизни не всегда получается подстроиться под риски, поэтому люди часто попадают, например, под сильный ветер, дождь с градом или грозу. Чтобы избежать неприятных последствий, помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский дал несколько рекомендаций:
- Если оказались на улице во время сильного ветра, необходимо найти укрытие. Это может быть подъезд, торговый центр и другие крепкие здания. Но ни в коем случае не стоит находиться под линиями электропередач, вывесками и билбордами. Лучше всего будет, если удастся найти низкую зону и переждать непогоду именно там.
- Не стоит искать укрытие под деревьями - они падают как лесных массивах, пляжах, так и в городской черте.
- Транспортные средства по возможности не парковать под билбордами, линиями электропередач и деревьями. Как показывает практика МЧС, почти всегда после непогоды спасатели фиксируют случаи падения деревьев на автомобили.
В каком режиме всегда работает МЧС. Какая обстановка в Беларуси на водоемах. Как часто люди попадают в чрезвычайные ситуации на воде. Об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".