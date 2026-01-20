В МЧС рассказали о причинах пожаров в период сильных морозов

В холодный период МЧС призывает особое внимание обратить на лед на улицах, а также на электроприборы и печи.

Замначальника центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси Анастасия Швайбович акцентировала внимание на необходимости соблюдения правил безопасности, потому что именно в эти морозные дни фиксируется значительный рост количества пожаров, к сожалению, с трагическим исходом.

Анастасия Швайбович:

"Только за прошедшую неделю произошло более 300 пожаров, от которых погибли 41 человек. Основными причинами стали нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления и других теплогенерирующих устройств, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем".

Она также дала рекомендации: "Если вы эксплуатируете печь, обязательно соблюдайте все правила, не допускайте ее перекала, не используйте для розжига легковоспламеняющиеся горючие жидкости, заканчивайте топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, когда прогорели все угли. Что касается электрооборудования, используйте только экземпляры заводского изготовления. И не забывайте о том, что необходимо соблюдать правила, если вы курите, не допускайте данную привычку в местах для сна".