В МЧС рассказали о причинах пожаров в период сильных морозов
В холодный период МЧС призывает особое внимание обратить на лед на улицах, а также на электроприборы и печи.
Замначальника центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси Анастасия Швайбович акцентировала внимание на необходимости соблюдения правил безопасности, потому что именно в эти морозные дни фиксируется значительный рост количества пожаров, к сожалению, с трагическим исходом.
Анастасия Швайбович:
"Только за прошедшую неделю произошло более 300 пожаров, от которых погибли 41 человек. Основными причинами стали нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления и других теплогенерирующих устройств, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем".
Она также дала рекомендации: "Если вы эксплуатируете печь, обязательно соблюдайте все правила, не допускайте ее перекала, не используйте для розжига легковоспламеняющиеся горючие жидкости, заканчивайте топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, когда прогорели все угли. Что касается электрооборудования, используйте только экземпляры заводского изготовления. И не забывайте о том, что необходимо соблюдать правила, если вы курите, не допускайте данную привычку в местах для сна".
"Обращаем внимание, что на ранней стадии предупредить вас о пожаре может автономный пожарный извещатель. Если вдруг еще такой полезный прибор у вас не стоит дома, обязательно его установите, - подчеркнула Анастасия Швайбович. - Ну, и актуальны, безусловно, правила безопасности на льду. Сейчас активно рыбаки выходят на водоемы. Мы обращаем внимание, что каждый выход на лед - это риск для жизни. Обязательно необходимо надевать спасательный жилет и контролировать детей. Не допускать ни в коем случае их одних на водоемы".