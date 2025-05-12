В Мингорисполкоме определились с датами последних звонков и выпускных

На оперативном совещании в Мингорисполкоме 12 мая обсудили, когда пройдут мероприятия, запланированные к окончанию учебного года. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".

"Торжественные линейки в учреждениях образования пройдут 24 мая в 10:00. Кроме того, в 12:30 учащиеся возложат цветы к стеле "Минск - город-герой". А в 17:00 в "Минск-Арене" состоится праздник последнего звонка, - отметила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. - Выпускные вечера пройдут 13 июня с 20:00 в учреждениях образования. Исключение - Заводской район, где в этом году проводится пилотный проект. После торжественного вручения аттестатов выпускники соберутся в "Чижовка-Арене" для общего празднования. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие районы города".

Также была затронута тема летнего отдыха. В этом году планируется оздоровить порядка 78 тыс. учащихся. Это наибольший показатель за последние 5 лет. Лагеря начнут работать в основной своей массе с 2 июня. В загородных лагерях запланированы 5 смен по 15 дней, в городских - 4 смены.