Демографическая и семейная политика, ситуация на рынке труда, пенсионное обеспечение, а также соцобслуживание пожилых людей и защита прав инвалидов. В Министерстве труда и соцзащиты подвели итоги работы за прошлый год. Есть и новые подходы, они будут касаться трудового законодательства.

2024-й позади. А это значит – самое время оглянуться назад и проанализировать, чего из намеченного уже удалось добиться, где необходимо усилить работу, и, конечно, наметить дальнейшие шаги развития – куда без этого. Сегодня «сверку часов» подводит министерство, которое сопровождает человека через всю его жизнь, – Министерство труда и социальной защиты.

Для профильного ведомства год минувший выдался насыщенным и богатым на события. В 2024-м стартовал первый этап реализации нового механизма выплаты больничных. Белорусам, имеющим 10-летний трудовой стаж, с первого дня нетрудоспособности насчитывается - 100 % дневного заработка. В году нынешнем механизм получит продолжение – бумажные больничные уйдут в прошлое.

В фокусе внимания на год текущий также - совершенствование трудового законодательства и норм по охране труда, назначение проактивных пенсий и дальнейшее развитие добровольного дополнительного страхования "3+3". Белорусы активно используют предлагаемые меры помощи. Сегодня уже заключено 46 тысяч договоров на пенсию с поддержкой государства.