В Минлесхозе рассказали, зачем развивают строительство арендного жилья

"Через 10 лет работники лесного хозяйства в сельской местности могут приватизировать то жилье, которое есть. Для чего это надо? Это закрепление кадров в нашей отрасли, особенно в сельской местности. В первую очередь, это молодые кадры. Кроме того, это тоже стимулирует, нужно 10 лет поработать в организации. То есть надо выполнять качественно свои должностные обязанности", - подытожил Игорь Малашевич.