В Минлесхозе рассказали, зачем развивают строительство арендного жилья

Игорь Малашевич, замминистра лесного хозяйства Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал, что в отрасли трудятся порядка 35 тыс. человек.

При этом строительство домов для сотрудников лесного хозяйства в Беларуси - важная часть стратегии по улучшению условий труда и жизни работников.

"Что касается арендного жилья, у нас есть программа деревянного арендного жилья, разработанная пока на 2025-2026 гг", - уточнил он.

В Минлесхозе рассказали о планах на 2026 год

Запланировано строительство порядка 33 домов: 10 в 2025 году построено, 23 - в следующем.

"Через 10 лет работники лесного хозяйства в сельской местности могут приватизировать то жилье, которое есть. Для чего это надо? Это закрепление кадров в нашей отрасли, особенно в сельской местности. В первую очередь, это молодые кадры. Кроме того, это тоже стимулирует, нужно 10 лет поработать в организации. То есть надо выполнять качественно свои должностные обязанности", - подытожил Игорь Малашевич.

Фото Минлесхоза

Общество

Минлесхозлесарендное жилье