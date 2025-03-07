В Минобразования Беларуси рассказали об изменениях с 1 сентября 2025 года

Учебный предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории" можно будет изучать в старших классах белорусских школ на повышенном уровне. Соответствующее постановление принято Министерством образования №46 от 25 февраля 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Документ касается школьников, поступающих в профильные 10-11 классы средних школ и гимназий. Как пояснила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Наталья Иванова, учебный предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории" можно будет выбрать для изучения на повышенном уровне в старших классах.



"Дело в том, что ранее у нас в школе было два предмета: "Всемирная история" и "История Беларуси". И если ребенок выбирал, например, исторический или обществоведческий профиль обучения в старших классах, то он изучал историю Беларуси на повышенном уровне либо всемирную историю на повышенном уровне. С нового учебного года этих двух предметов не будет у нас в учебном плане, вместо них введен новый предмет, который называется "История Беларуси в контексте всемирной истории".



Теперь дети, которые планируют связать свою дальнейшую жизнь с историей, могут выбрать новый предмет для изучения его на повышенном уровне. Остальные школьники будут изучать его на базовом уровне", - проинформировала она.

На изучение нового предмета на повышенном уровне в неделю будет отведено четыре часа, базовый же уровень его изучения предполагает два часа в неделю.