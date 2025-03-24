В Минобразования рассказали о сроках приема целевиков в вузы Беларуси

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Прием абитуриентов на условиях целевой подготовки в вузы будет осуществляться с 27 июня по 2 июля. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов на пресс-конференции "О вступительной кампании 2025 года", которая прошла в Национальном пресс-центре. Об этом пишет БЕЛТА.

"Прием абитуриентов на условиях целевой подготовки будет осуществляться с 27 июня по 2 июля. Далее в вузах пройдут вступительные испытания по профильному предмету - в устной или практической форме. Уже с декабря 2024 года на сайтах Министерства образования, вузов размещен перечень вопросов, которые будут включены в билеты для сдачи вступительного испытания", - рассказал Сергей Пищов.

Он также отметил, что целевой прием имеет ряд особенностей. "По каждой специальности должен быть обеспечен конкурс, также есть требования к среднему баллу документа об образовании абитуриента, который должен быть не ниже 7 баллов. В настоящее время проводится формирование планов приема на условиях целевой подготовки. Квоты, которые были в прошлом году, сохранены. По медицинским специальностям количество целевых мест может доходить до 80%, по остальным - до 70%", - рассказал Сергей Пищов.