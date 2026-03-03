Несмотря на сложную ситуацию с авиасообщением на Ближнем Востоке, ночью 4 марта в Минск прибыл первый вывозной рейс из ОАЭ. На родину вернулись 189 белорусов.

Перелет проходил по безопасному маршруту, минуя опасные зоны. В Национальном аэропорту Минск наших соотечественников встречала наша съемочная группа.

Продолжается массовая эвакуация туристов из Арабских Эмиратов. Все началось еще в понедельник, 2 марта, когда из столицы ОАЭ - Абу-Даби - были организованы более 15 рейсов по разным направлениям: в Москву, Лондон, Париж, Каир.

3 марта из Дубая вылетел и самолет Belavia. Сегодня ночью в Национальном аэропорту Минск он совершил свою посадку. На борту находились 189 пассажиров - это наши граждане, чей вылет должен был состояться еще 28 февраля. Но из-за нарастания напряжения конфликта на Ближнем Востоке рейс перенесли. Разрешение о вылете получено было только вчера.

Путь домой оказался непростым. Главным приоритетом при планировании полета стала безопасность. Поэтому рейс был проложен, минуя опасные зоны. Длинный маршрут потребовал дополнительной остановки в Казахстане, в городе Актау борт дозаправили, после чего он взял курс на белорусскую столицу. Несмотря на долгий путь и ожидание, люди наконец-то дома. В зале прилета пассажиров встречали родные и близкие.

Возвращение белорусов из ОАЭ продолжается. Следующий вывозной рейс из Дубая отправится уже 4 марта днем, на нем полетят пассажиры, чьи вылеты были запланированы на 1 и 2 марта. По информации Belavia, 5 марта также ожидается вывозной рейс. Власти ОАЭ после обострения ситуации на Ближнем Востоке запретили прибытие в страну авиапассажиров. Обратно из Минска самолеты полетят пустыми, а из Дубая - полными.

Авиакомпания гарантирует, что никаких доплат за возвращение домой на спецрейсах не потребуется. При этом регулярные рейсы Минск-Дубай на 4 и 5 марта отменены.