В Минске 17 мая пройдет республиканский семейный праздник

Республиканский семейный праздник 17 мая пройдет в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве рассказали, что на празднике в Центральном детском парке им. Горького каждая активность продумана так, чтобы показать: традиционные ценности - это не скучные лекции, а живая энергия, радость и творчество.

Основные мероприятия развернутся у центральной сцены. С 13:00 до 14:00 пройдет выступление и торжественное награждение победителей конкурса #СемьяГлазамиРебенка. Приглашены семь финалистов из всех регионов страны. С 14:30 до 15:30 на сцене будет чествование многодетных семей, проживших в браке более 25 лет. Они поделятся опытом сохранения семейных ценностей.