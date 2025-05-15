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В Минске 17 мая пройдет республиканский семейный праздник
Республиканский семейный праздник 17 мая пройдет в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве рассказали, что на празднике в Центральном детском парке им. Горького каждая активность продумана так, чтобы показать: традиционные ценности - это не скучные лекции, а живая энергия, радость и творчество.
Основные мероприятия развернутся у центральной сцены. С 13:00 до 14:00 пройдет выступление и торжественное награждение победителей конкурса #СемьяГлазамиРебенка. Приглашены семь финалистов из всех регионов страны. С 14:30 до 15:30 на сцене будет чествование многодетных семей, проживших в браке более 25 лет. Они поделятся опытом сохранения семейных ценностей.
В течение всего дня также будут организованы концертная программа с участием белорусских артистов, выступления спортивных коллективов (роллеры, ходулисты), детских творческих коллективов, выставка техники МЧС и ГАИ и развлекательная программа с диджеями.