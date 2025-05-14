В Минске 18 многодетных семей приняли участие в марафоне, посвященном Международному дню семьи

"Вместе - за крепкую и здоровую семью" - так в 2025 году называется марафон для родителей и детей республиканского масштаба. Марафон посвящен Международному дню семьи.

14 мая в легкоатлетическом манеже Минска собрались 18 семей. Все участвующие в марафоне родители должны воспитывать как минимум троих детей - таково условие динамичного праздника. Вот так громко и масштабно началась неделя, посвященная семейным ценностям.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" рассказала, что от каждого района участвуют по две команды, а это 96 участников.

Городской старт для многодетных семей проводится не впервые, а насчитывает уже 25 сезонов. В 2025-м для родителей и детей подготовлено пять разных испытаний в формате эстафет. Некоторые конкурсы созданы с юмором, например, подготовка накануне дачного сезона.

Такие мероприятия сближают и дают возможность детям почувствовать крепкое родительское плечо. Нам, родителям, повод встать с дивана и развлечься. А время, проведенное вместе, бесценно. Татьяна Купенкова, участница фестиваля