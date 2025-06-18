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В Минске 20 и 21 июня изменится режим работы метро
Автор:Редакция news.by
В Минске 20 и 21 июня изменится режим работы метроnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a811c0-66ee-426d-93d1-6f72c1908139/conversions/8d843c34-206c-4c46-9e6f-d457c42cb30d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a811c0-66ee-426d-93d1-6f72c1908139/conversions/8d843c34-206c-4c46-9e6f-d457c42cb30d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a811c0-66ee-426d-93d1-6f72c1908139/conversions/8d843c34-206c-4c46-9e6f-d457c42cb30d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a811c0-66ee-426d-93d1-6f72c1908139/conversions/8d843c34-206c-4c46-9e6f-d457c42cb30d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске 20 и 21 июня изменится график работы метрополитена. Это связано с республиканским праздником выпускников учреждений высшего образования "Самый лучший выпускной", сообщает БЕЛТА.
Движение поездов будет организовано по графику пятницы с 5:30 20 июня до 2:00 21 июня 2025 года. Станции метро 21 июня будут закрыты на вход в 1:25. Только станция "Немига" закроется на вход в 1:40 и, как всегда, на станции "Купаловская" вход со стороны улицы К.Маркса закроется 20 июня в 21:00.
Пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и проездные документы.