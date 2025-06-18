В Минске 20 и 21 июня изменится режим работы метро

Движение поездов будет организовано по графику пятницы с 5:30 20 июня до 2:00 21 июня 2025 года. Станции метро 21 июня будут закрыты на вход в 1:25. Только станция "Немига" закроется на вход в 1:40 и, как всегда, на станции "Купаловская" вход со стороны улицы К.Маркса закроется 20 июня в 21:00.