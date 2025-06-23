В Минске 3 июля праздничный салют можно будет увидеть в шести локациях

В Минске 3 июля праздничный фейерверк планируют запустить в шести локациях. Об этом журналистов проинформировала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, сообщает БЕЛТА .

Отмечается, что основной площадкой для огненного шоу станет парк Победы. Кроме того, фейерверки одновременно озарят небо в 23:00 возле "Чижовка-Арены", в парке им. М. Павлова, парке им. Уго Чавеса, на набережной в парке "Дрозды" и около Национальной библиотеки Беларуси.