3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В Минске 3 июля праздничный салют можно будет увидеть в шести локациях
Автор:Редакция news.by
В Минске 3 июля праздничный салют можно будет увидеть в шести локацияхnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске 3 июля праздничный фейерверк планируют запустить в шести локациях. Об этом журналистов проинформировала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что основной площадкой для огненного шоу станет парк Победы. Кроме того, фейерверки одновременно озарят небо в 23:00 возле "Чижовка-Арены", в парке им. М. Павлова, парке им. Уго Чавеса, на набережной в парке "Дрозды" и около Национальной библиотеки Беларуси.
В местах проведения мероприятий будет установлено все необходимое оборудование, обеспечены соблюдение мер безопасности и порядок.