В Минске 8 января представители Минского городского совета депутатов проведут прием

Жители столицы с 8:00 до 20:00 могут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов. Их будут проводить во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане могут в любой из них, назависимо от места проживания, без предварительной записи. Места и время приема, а также номера телефонов указаны на сайте Мингорисполкома.