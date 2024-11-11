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В Минске 8 января представители Минского городского совета депутатов проведут прием
8 января в Минске пройдет единый день депутата.
Жители столицы с 8:00 до 20:00 могут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов. Их будут проводить во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане могут в любой из них, назависимо от места проживания, без предварительной записи. Места и время приема, а также номера телефонов указаны на сайте Мингорисполкома.
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