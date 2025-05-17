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В Минске будет освящен первый храм Армянской апостольской церкви
В Беларусь с официальным визитом прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй. Первой локацией делегации стал монумент Победы в Минске, где гости возложили цветы и молитвой почтили память героев Великой Отечественной войны, ведь наши народы объединяет историческая память. Этот визит главы Армянской апостольской церкви в нашу страну первый.
Армянский народ близок белорусскому, нас связывают многовековые узы.
18 мая Верховный Патриарх и Католикос всех армян освятит первый в Беларуси храм Армянской апостольской церкви.
Гарегин Второй, Верховный Патриарх и Католикос всех армян:
"Для нас большая честь сегодня возложить венок к мемориалу, посвященному всем павшим в Великой Отечественной войне. Беларусь прошла через трудное испытание и понесла огромные потери, но в то же время внесла свой огромный вклад в победу над фашизмом. На белорусском фронте принимали участие в боях и более 50 тысяч армян".
Храм Святого Григория Просветителя был построен за три года на улице Филимонова в Минске армянской общиной. Рассчитан на одновременное посещение 75 прихожан. Всего в нашей стране проживает около 9 тыс. армян и действуют 6 национально-культурных общественных объединений армянских общин.