В Минске будет освящен первый храм Армянской апостольской церкви

В Беларусь с официальным визитом прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй. Первой локацией делегации стал монумент Победы в Минске, где гости возложили цветы и молитвой почтили память героев Великой Отечественной войны, ведь наши народы объединяет историческая память. Этот визит главы Армянской апостольской церкви в нашу страну первый.

Армянский народ близок белорусскому, нас связывают многовековые узы.

18 мая Верховный Патриарх и Католикос всех армян освятит первый в Беларуси храм Армянской апостольской церкви.

Гарегин Второй, Верховный Патриарх и Католикос всех армян:

"Для нас большая честь сегодня возложить венок к мемориалу, посвященному всем павшим в Великой Отечественной войне. Беларусь прошла через трудное испытание и понесла огромные потери, но в то же время внесла свой огромный вклад в победу над фашизмом. На белорусском фронте принимали участие в боях и более 50 тысяч армян".