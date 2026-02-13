Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы на нескольких маршрутах

В Минске из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах. Проблемы с этим видом транспорта с утра 13 февраля есть на проспекте Пушкина, Дзержинского, а также на улицах Богдановича, Скрипникова, Кальварийской.

С 7 часов также на диспетчерской станции "Малиновка-4" по технической причине остановилось движение электробусов на маршруте 103.

Минчанам стоит учитывать информацию при поездке на общественном транспорте.

