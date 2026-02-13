3.72 BYN
В Минске из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы на нескольких маршрутах
Автор:Редакция news.by
В Минске из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах. Проблемы с этим видом транспорта с утра 13 февраля есть на проспекте Пушкина, Дзержинского, а также на улицах Богдановича, Скрипникова, Кальварийской.
С 7 часов также на диспетчерской станции "Малиновка-4" по технической причине остановилось движение электробусов на маршруте 103.
Минчанам стоит учитывать информацию при поездке на общественном транспорте.