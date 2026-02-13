В Минске из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы на нескольких маршрутах

В Минске из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах. Проблемы с этим видом транспорта с утра 13 февраля есть на проспекте Пушкина, Дзержинского, а также на улицах Богдановича, Скрипникова, Кальварийской.