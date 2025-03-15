В Минске на книжной выставке-ярмарке лучшим школьникам вручили их первые паспорта

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В День Конституции на Минской международной книжной выставке-ярмарке проходит день Беларуси, и в торжественной атмосфере молодым белорусам вручили их первые паспорта.

Четвертый день работы XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки начался с поздравлений с Днем Конституции Республики Беларусь. На сцене комплекса "БелЭкспо" состоялось вручение первых паспортов белорусам.

16 мальчишек и девчонок из разных уголков Беларуси съехались в Минск. Это одни из самых лучших школьников - победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, участники и активисты патриотических акций. Словом, лучшие из лучших собрались в белорусской столице, чтобы в торжественной обстановке под аплодисменты гостей и участников книжного форума получить главный документ гражданина Республики Беларусь.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba90bde-9151-4cb5-8027-9284beefd0eb/conversions/4b254876-275c-453c-b9be-053d0b3cd570-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba90bde-9151-4cb5-8027-9284beefd0eb/conversions/4b254876-275c-453c-b9be-053d0b3cd570-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba90bde-9151-4cb5-8027-9284beefd0eb/conversions/4b254876-275c-453c-b9be-053d0b3cd570-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba90bde-9151-4cb5-8027-9284beefd0eb/conversions/4b254876-275c-453c-b9be-053d0b3cd570-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Поскольку выставка книжная, то и в подарок ребята получили альбом "Я - гражданин Республики Беларусь". В нем напечатано и об истории, и о становлении государственности, и о культуре, самобытности, и о природе. Также в подарок молодые люди получили экземпляр Конституции Республики Беларусь.

"Сегодня я получаю паспорт и испытываю неимоверное чувство гордости не только за себя, но и за свою страну. Это безумно приятно получать свой первый паспорт граждан Республики Беларусь в столь значимом месте и с такими значимыми людьми", - поделилась впечатлениями одна из участниц торжества.

В честь Конституции 15 марта на книжной выставке определен как день Беларуси. Это вовсе не означает, что только белорусские издатели, литераторы будут представлять свое творчество. По-прежнему работают международные секции, стенды, павильоны самых разных государств, которые на выставке представлены двумя десятками. Но все же белорусы являются сегодня хозяевами выставки. И в разных уголках павильона звучат и песни, и стихи, и проза.

Книжный форум давно уже перерос статус просто культурного мероприятия. Это мероприятие общественно-политической значимости. И об этом говорил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник.

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3ff51e-2219-4d72-a6d6-665bb3e7a2e1/conversions/7dec2c04-3ad4-4586-bfb6-ac203578f55e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3ff51e-2219-4d72-a6d6-665bb3e7a2e1/conversions/7dec2c04-3ad4-4586-bfb6-ac203578f55e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3ff51e-2219-4d72-a6d6-665bb3e7a2e1/conversions/7dec2c04-3ad4-4586-bfb6-ac203578f55e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3ff51e-2219-4d72-a6d6-665bb3e7a2e1/conversions/7dec2c04-3ad4-4586-bfb6-ac203578f55e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Владимир Караник:

"Поражает, что, несмотря на развитие цифровых технологий, интерес к книге в Беларуси не ослабевает. В 2025 году побит рекорд посещаемости выставки - больше 12 тыс. посетителей в день. Приходит очень много молодежи. И это важно, потому что книга - это один из основных элементов сохранения традиций, сохранения исторической памяти о подвиге белорусского народа".