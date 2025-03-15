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В Минске на книжной выставке-ярмарке лучшим школьникам вручили их первые паспорта
В День Конституции на Минской международной книжной выставке-ярмарке проходит день Беларуси, и в торжественной атмосфере молодым белорусам вручили их первые паспорта.
Четвертый день работы XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки начался с поздравлений с Днем Конституции Республики Беларусь. На сцене комплекса "БелЭкспо" состоялось вручение первых паспортов белорусам.
16 мальчишек и девчонок из разных уголков Беларуси съехались в Минск. Это одни из самых лучших школьников - победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, участники и активисты патриотических акций. Словом, лучшие из лучших собрались в белорусской столице, чтобы в торжественной обстановке под аплодисменты гостей и участников книжного форума получить главный документ гражданина Республики Беларусь.
Поскольку выставка книжная, то и в подарок ребята получили альбом "Я - гражданин Республики Беларусь". В нем напечатано и об истории, и о становлении государственности, и о культуре, самобытности, и о природе. Также в подарок молодые люди получили экземпляр Конституции Республики Беларусь.
"Сегодня я получаю паспорт и испытываю неимоверное чувство гордости не только за себя, но и за свою страну. Это безумно приятно получать свой первый паспорт граждан Республики Беларусь в столь значимом месте и с такими значимыми людьми", - поделилась впечатлениями одна из участниц торжества.
В честь Конституции 15 марта на книжной выставке определен как день Беларуси. Это вовсе не означает, что только белорусские издатели, литераторы будут представлять свое творчество. По-прежнему работают международные секции, стенды, павильоны самых разных государств, которые на выставке представлены двумя десятками. Но все же белорусы являются сегодня хозяевами выставки. И в разных уголках павильона звучат и песни, и стихи, и проза.
Книжный форум давно уже перерос статус просто культурного мероприятия. Это мероприятие общественно-политической значимости. И об этом говорил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник.
Владимир Караник:
"Поражает, что, несмотря на развитие цифровых технологий, интерес к книге в Беларуси не ослабевает. В 2025 году побит рекорд посещаемости выставки - больше 12 тыс. посетителей в день. Приходит очень много молодежи. И это важно, потому что книга - это один из основных элементов сохранения традиций, сохранения исторической памяти о подвиге белорусского народа".
На книжной выставке-ярмарке мероприятия начинаются одно за другим. Стартовала и презентация книги "Символы суверенной Беларуси".