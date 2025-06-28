Познать культуру и быт других стран за один день. В Минске на локации Ботанического сада проходит семейный фестиваль "Вокруг света Букидс".

Ивентпрограмма организована при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси. Масштабная интерактивная площадка, где в игровой форме ребята вместе с родителями исследуют десятки стран мира, изучают язык, соблюдают традиции, дегустируют национальную кухню.

Вокруг света Букидс

28 июня команда Первого отправилась в кругосветное путешествие по 20 странам мира за один день. В Ботаническом саду развернулся семейный фестиваль "Вокруг света". Участники получают "паспорта путешественников" и отправляются изучать культуру, традиции и местный колорит государств. Посольства России, Казахстана, Турции, Узбекистана и Венесуэлы уже принимают своих первых туристов на отдых!

В афише фестиваля путешествий - творческая и культурная программа. Дегустации национальных блюд, танцы и песни с атмосферой праздника.