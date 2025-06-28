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В Минске на локации Ботанического сада проходит семейный фестиваль "Вокруг света Букидс"
Познать культуру и быт других стран за один день. В Минске на локации Ботанического сада проходит семейный фестиваль "Вокруг света Букидс".
Ивентпрограмма организована при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси. Масштабная интерактивная площадка, где в игровой форме ребята вместе с родителями исследуют десятки стран мира, изучают язык, соблюдают традиции, дегустируют национальную кухню.
Вокруг света Букидс
28 июня команда Первого отправилась в кругосветное путешествие по 20 странам мира за один день. В Ботаническом саду развернулся семейный фестиваль "Вокруг света". Участники получают "паспорта путешественников" и отправляются изучать культуру, традиции и местный колорит государств. Посольства России, Казахстана, Турции, Узбекистана и Венесуэлы уже принимают своих первых туристов на отдых!
В афише фестиваля путешествий - творческая и культурная программа. Дегустации национальных блюд, танцы и песни с атмосферой праздника.
Гости фестиваля "Вокруг света" собирают марки и взамен получают памятные сувениры. Кроме этого, на празднике продолжаются мастер-классы, игры и творческие активности.