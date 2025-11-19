Вольфович: Официальных уведомлений об открытии границы Беларусь от Литвы не получала

19 ноября по поручению Президента в госсекретариате Совбеза прошло совещание по ситуации на белорусско-литовской границе с участием премьер-министра Александра Турчина, государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, глав Министерства иностранных дел Максима Рыженкова, Государственного пограничного комитета Константина Молостова, Государственного таможенного комитета Владимира Орловского и Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.

Литовская сторона начала распространять в медийном поле информацию об открытии границы, минуя официальные каналы связи с Беларусью. Дескать, уже этой ночью два закрытых пункта пропуска возобновят свою работу.

При этом госсекретарь Совбеза подчеркнул, что никаких официальных уведомлений белорусская сторона не получала

"В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается открыть закрытые ими же пункты пропуска. При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе, - рассказал журналистам по итогам совещания Александр Вольфович. - К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало".

Участники совещания обсудили возможные меры, которые будет необходимо предпринять в случае открытия литовской стороной пунктов пропуска. "Белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии министерств иностранных дел", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.