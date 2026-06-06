В Минске на площадке у Дворца спорта с размахом прошел велокарнавал "VIVA Ровар"

"Золушка", "Зефирка", "Белоснежка" - это велокарнавал "VIVA Ровар". Тысячи поклонников велоспорта в кульминации праздника проехали по знаковому спортивному маршруту для Беларуси: Дворец спорта, "Минск-Арена" и обратно.

Кто-то проехал в образе клоуна, кто-то стал на несколько часов Красной шапочкой, а кто-то выступил в роли самого себя, при этом поздравив с днем рождения свою маму. Велокарнавал "VIVA Ровар" объединил тысячи поклонников велоспорта в самом центре столицы. Участвовали целыми семьями, чтобы такой яркий праздник навсегда остался в памяти самых маленьких ее членов.

Главная цель - увеличить количество поклонников велодвижения в стране, тем самым показать все прелести здорового образа жизни.

Алексей Иванов, директор велосипедного клуба "Минск":

"Это мероприятие - не столько велоспорт, а все-таки велосипедное движение, здоровый образ жизни. В прошлые выходные проходили наши соревнования "Першы Ровар", мы не стали их переносить. Соревнования "Першы Ровар" играют свою роль. Они действительно направлены на то, чтобы выросли будущие звезды. Это все-таки здоровый образ жизни, хороший драйв. И действительно город очень много делает для развития велосипедного движения. Велосипедные дорожки, вся инфраструктура - это также элемент развития этого направления".

Среди амбассадоров фестиваля и олимпийская чемпионка Динара Смольская, рядом и супруг Антон, и Дмитрий Лазовский.

Динара Смольская, амбассадор велокарнавала "VIVA Ровар - 2026":

"Мы очень много тренируемся на велосипеде. Это, можно сказать, наш основной вид передвижения летом. Мы очень много крутим, поэтому сегодня наслаждались тем, что мы не на тренировке, а просто среди людей, которые пришли насладиться".

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Несомненно, дождь ни в коем случае не помешал. Возможно, где-то остудил наш пыл и жар. Как видим, все в хорошем настроении, все выглядят очень здорово".

Концерт с именитыми хедлайнерами добавил еще больше красок участникам велокарнавала (их было более 15 тыс.). Очевидно, что здесь каждый победитель.