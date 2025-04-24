В Минске на Радуницу увеличат количество автобусных рейсов к местам захоронения, сообщает Минсктранс.

Начиная с субботы, 26 апреля, доставка пассажиров на столичные кладбища будет осуществляться по специальному расписанию. Это позволит создать максимально комфортные условия для людей, а также избежать пробок. Введут и дополнительные маршруты.