3.66 BYN
3.05 BYN
3.48 BYN
В Минске на Радуницу увеличат количество автобусных рейсов
В Минске на Радуницу увеличат количество автобусных рейсов к местам захоронения, сообщает Минсктранс.
Начиная с субботы, 26 апреля, доставка пассажиров на столичные кладбища будет осуществляться по специальному расписанию. Это позволит создать максимально комфортные условия для людей, а также избежать пробок. Введут и дополнительные маршруты.
Более подробная информация и расписание - на сайте Минсктранса.
Фото БЕЛТА