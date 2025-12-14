В Минске на ВНС 18-19 декабря соберутся 1,2 тыс. делегатов

Ключевое политическое событие года - второе заседание Всебелорусского народного собрания VII созыва состоится 18 и 19 декабря. В Минске соберутся 1,2 тыс. делегатов со всех регионов Беларуси.

Это представители разных профессий и возрастных групп. Народный срез мнений о положении дел в разных секторах экономики и социальной сфере лег в основу национальной стратегии развития государства на будущую пятилетку - Программу социально-экономического развития на 2026-2030 год. В первый день Всебелорусского народного собрания будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Уникальность Беларуси состоит в том, что представители самых разных конструктивно настроенных общественных объединений, политических партий, профсоюзов имеют возможность принимать участие в работе ВНС. В какой стране мира такое еще есть? Трудовые коллективы в том числе участвовали в обсуждении проекта Программы социально-экономического развития на будущую пятилетку. Самое главное в этом документе - он направлен на повышение качества жизни населения, на то, чтобы устойчиво работала и экономика. Делегаты ВНС, избранные от Федерации профсоюзов, очень четко настроены на работу".