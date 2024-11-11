В Минске начали производить лекарства для лечения онкологических заболеваний

Новые возможности для системы здравоохранения. 20 декабря в белорусской столице открылось предприятие по выпуску лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Кампания "Онко Солюшнс" - резидент свободной экономической зоны "Минск" с опытом работы и широкими компетенциями. Здесь будут выпускать четыре препарата, в том числе для лечения рака крови и молочной железы. Эта продукция замещает импорт. В год компания сможет производить полмиллиона флаконов растворов, концентратов, а также лиофилизатов.