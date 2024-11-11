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В Минске начали производить лекарства для лечения онкологических заболеваний

Новые возможности для системы здравоохранения. 20 декабря в белорусской столице открылось предприятие по выпуску лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Кампания "Онко Солюшнс" - резидент свободной экономической зоны "Минск" с опытом работы и широкими компетенциями. Здесь будут выпускать четыре препарата, в том числе для лечения рака крови и молочной железы. Эта продукция замещает импорт. В год компания сможет производить полмиллиона флаконов растворов, концентратов, а также лиофилизатов.

Для экономики Минска это и 50 новых рабочих мест. Сами же лекарственные препараты востребованы как на внутреннем рынке, так и на внешних. 80 % продукции планируют экспортировать.

Предприятие наукоемкое. В перспективе "Онко Солюшнс" планирует предложить фармацевтической индустрии ЕАЭС несколько десятков молекул, которые сейчас под патентной защитой.

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