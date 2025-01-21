В Минске начинает работу Центр общественного наблюдения за выборами

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Уже 21 января в Минске начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами. Откроется он в 12:00 вместе со стартом первого дня досрочного голосования.
Разместится Центр в здании Федерации профсоюзов, где будет аккумулироваться информация наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.
Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:
"Мы будем ежедневно, оперативно получать информацию от наших национальных наблюдателей о том, что происходит в процессе голосования. Обратную связь обществу через СМИ мы будем также активно предоставлять".
Также для избирателей в Центре будет организована работа телефонной "горячей линии".
Номер телефона + 375 (17) 371-07-76.
Каждый может задать свой вопрос о ходе электоральной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке или внести предложения. Время работы "горячей линии" в период досрочного голосования с 12:00 до 19:00. В основной день голосования, в воскресенье 26 января, с 8:00 и до 20:00. Каждое обращение будет детально отработано.