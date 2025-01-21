В Минске начинает работу Центр общественного наблюдения за выборами

Уже 21 января в Минске начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами. Откроется он в 12:00 вместе со стартом первого дня досрочного голосования.

Разместится Центр в здании Федерации профсоюзов, где будет аккумулироваться информация наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы будем ежедневно, оперативно получать информацию от наших национальных наблюдателей о том, что происходит в процессе голосования. Обратную связь обществу через СМИ мы будем также активно предоставлять".

Также для избирателей в Центре будет организована работа телефонной "горячей линии".

Номер телефона + 375 (17) 371-07-76.