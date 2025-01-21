RU
BY
ENG

3.37 RUB

3.46 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске начинает работу Центр общественного наблюдения за выборами

Уже 21 января в Минске начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами. Откроется он в 12:00 вместе со стартом первого дня досрочного голосования.

Разместится Центр в здании Федерации профсоюзов, где будет аккумулироваться информация наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы будем ежедневно, оперативно получать информацию от наших национальных наблюдателей о том, что происходит в процессе голосования. Обратную связь обществу через СМИ мы будем также активно предоставлять".

Также для избирателей в Центре будет организована работа телефонной "горячей линии".

Номер телефона + 375 (17) 371-07-76.

Каждый может задать свой вопрос о ходе электоральной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке или внести предложения. Время работы "горячей линии" в период досрочного голосования с 12:00 до 19:00. В основной день голосования, в воскресенье 26 января, с 8:00 и до 20:00. Каждое обращение будет детально отработано.

выборы 2025наблюдатели