В Минске начинают борьбу с опасным растением
Автор:Редакция news.by
В Минске начинают борьбу с борщевиком. В этом деле важно не пропустить сроки обработки. Площади, где произрастает это опасное растение, в некоторых районах столицы существенные.
С мая по август специалисты проведут химическую обработку территорий, чтобы снизить риск для жителей. При контакте с кожей борщевик вызывает серьезные ожоги. Кроме того, растение быстро распространяется, поэтому борьбе с ним уделяют особое внимание.
Семена борщевика сохраняются в почве до десяти лет, поэтому обработку территорий специалисты вынуждены проводить ежегодно.