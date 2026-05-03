В Минске начинают борьбу с опасным растением

В Минске начинают борьбу с борщевиком. В этом деле важно не пропустить сроки обработки. Площади, где произрастает это опасное растение, в некоторых районах столицы существенные.

С мая по август специалисты проведут химическую обработку территорий, чтобы снизить риск для жителей. При контакте с кожей борщевик вызывает серьезные ожоги. Кроме того, растение быстро распространяется, поэтому борьбе с ним уделяют особое внимание.