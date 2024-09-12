В Минске наградили победителей конкурса "Семья года"

11 октября разрешилась интрига, пожалуй, самого уютного и яркого конкурса - "Семья года". Во Дворце культуры профсоюзов в Минске за звание лучших боролись 7 семей. Кстати, все финалисты - многодетные.

Участники презентовали визитные карточки и социально-значимые проекты, которые отражают их вклад в жизнь региона, удивляли нарядами и оригинальными номерами.

Несколько месяцев подготовки и десятки репетиций. Конкурсанты снимали о себе ролики, разрабатывали сценические образы и создавали социальные проекты.

440 семей из разных уголков Беларуси участвовали в нынешнем году в отборочных турах. Это самое большое число за всю историю проведения конкурса "Семья года". Впервые можно было отдать свой голос и онлайн.

На сцене конкурсанты рассказывали историю рода, представляли философию семьи и ее традиции. А еще делились главными достижениями в своих увлечениях. А за сценой раскрывали рецепт семейного счастья.

Креативные, дружные, талантливые - они собственным примером доказывают, что можно совмещать карьеру, домашние заботы и воспитание детей.

Во время финального аккорда шестого республиканского конкурса "Семья года" зал украсили улыбки, громкие овации и слова поддержки.

Победитель конкурса - семья Савчук из Гродно

Почетного звания "Семья года", диплома I степени и денежного приза удостоена семья Савчук из Гродно. В ней воспитываются трое детей.

Основой их выступления стал краткая презентация талантов и умения каждого члена семьи. Акцент сделали на семейных корнях и традициях.

Семейные ценности - в центре госполитики Беларуси

Именно счастливая семья - залог процветания нашей страны.

А семейные ценности, поддержка материнства и детства находятся в центре внимания государственной политики Беларуси.

Наталия Павлюченко, министр труда и соцзащиты Беларуси:

"В Беларуси 123 тыс. многодетных семей. Меры соцподдержки семей очень серьезные - только 11 видов госпособий. 3,4 млрд рублей направляется на выплаты пособий, каждый пятый ребенок обеспечивается выплатами".