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В Минске наградили победителей конкурса "Семья года"
11 октября разрешилась интрига, пожалуй, самого уютного и яркого конкурса - "Семья года". Во Дворце культуры профсоюзов в Минске за звание лучших боролись 7 семей. Кстати, все финалисты - многодетные.
Участники презентовали визитные карточки и социально-значимые проекты, которые отражают их вклад в жизнь региона, удивляли нарядами и оригинальными номерами.
Несколько месяцев подготовки и десятки репетиций. Конкурсанты снимали о себе ролики, разрабатывали сценические образы и создавали социальные проекты.
440 семей из разных уголков Беларуси участвовали в нынешнем году в отборочных турах. Это самое большое число за всю историю проведения конкурса "Семья года". Впервые можно было отдать свой голос и онлайн.
На сцене конкурсанты рассказывали историю рода, представляли философию семьи и ее традиции. А еще делились главными достижениями в своих увлечениях. А за сценой раскрывали рецепт семейного счастья.
Креативные, дружные, талантливые - они собственным примером доказывают, что можно совмещать карьеру, домашние заботы и воспитание детей.
Во время финального аккорда шестого республиканского конкурса "Семья года" зал украсили улыбки, громкие овации и слова поддержки.
Победитель конкурса - семья Савчук из Гродно
Почетного звания "Семья года", диплома I степени и денежного приза удостоена семья Савчук из Гродно. В ней воспитываются трое детей.
Основой их выступления стал краткая презентация талантов и умения каждого члена семьи. Акцент сделали на семейных корнях и традициях.
Семейные ценности - в центре госполитики Беларуси
Именно счастливая семья - залог процветания нашей страны.
А семейные ценности, поддержка материнства и детства находятся в центре внимания государственной политики Беларуси.
Наталия Павлюченко, министр труда и соцзащиты Беларуси:
"В Беларуси 123 тыс. многодетных семей. Меры соцподдержки семей очень серьезные - только 11 видов госпособий. 3,4 млрд рублей направляется на выплаты пособий, каждый пятый ребенок обеспечивается выплатами".
Участие в подобном конкурсе - уже большое достижение, ведь за красивым выходом на сцену годы подготовки: с момента создания семьи и рождения первых детей до ежедневной заботы о них.
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