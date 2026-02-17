3.72 BYN
В Минске назовут победителей конкурса "Васількоў шапатліваю моваю…"
Триумфаторов Республиканского конкурса научно-исследовательских работ "Васількоў шапатліваю моваю…" назовут 18 февраля в Минске.
Участие в конкурсе принимали как школьники, так и студенты I-II курсов вузов, а также учащиеся колледжей. Организаторы получили около 350 заявок на участие со всей Беларуси, из которых экспертное жюри отобрало более 50 победителей.
Проект организован Институом языкознания имени Якуба Коласа совместно с редакцией журнала "Роднае слова" и каналом "Культура" Белорусского радио.
Конкурс приурочен к Международному дню родного языка, который страна отметит в субботу, 22 февраля.
А 18 февраля на подмостках Национального академического театра имени Янки Купалы пройдет читка белорусских произведений в исполнении руководителей СМИ, членов Белорусского союза писателей и других.