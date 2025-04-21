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В Минске обновили Республиканскую доску Почета. Всего в списке 60 победителей
В преддверии праздника труда - и это уже добрая традиция - в Минске торжественно открылась обновленная Республиканская доска Почета.
По итогам работы в 2024 году на нее занесены шесть десятков победителей из числа регионов и организаций. Промышленность, строительство, сельское и лесное хозяйство, сфера услуг. Так государство подчеркивает весомый вклад граждан и трудовых коллективов в развитие страны.
В Беларуси очень трепетное отношение к труду, к человеку труда. Эта добрая традиция, которая уже четверть века накануне 1 Мая, накануне праздника труда чествует лучших. Большое событие для шести десятков победителей. Предприятия, организации, учреждения вообще разных районов. Все они сюда приехали из разных уголков нашей страны. В топе победителей, конечно, Московский район Минска, Минск, Минский район, но если вы думаете, что решает близость ко МКАДу, то это не так.
Например, сегодня в списке победителей Верхнедвинский район Витебской области. Он находится в 4 часах езды от столицы, вообще на границе с Латвией, но там активно развивается экономика, промышленность, сельское хозяйство.
И как нам рассказал зампред райисполкома перед церемонией, зафиксирован рекордный приток инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года. Такие итоги вообще у каждого района, у каждого региона свои достижения. Есть чем похвастаться, но, конечно, на Доску почета попадают только лучшие.
Выбирать лучших с каждым годом все сложнее. Об этом рассказали в Министерстве экономики.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси: "История нашей Республиканской доски говорит о том, что действительно коллективы борются за это высокое звание быть в преддверии такого большого праздника, праздника труда, быть занесенным на эту Доску. Потому что это признание не только заслуг, но и признание планов, в том числе этих предприятий. Сегодня мы подходим к образу новой пятилетки. И вместе с этими победителями будем говорить о наших планах. Я уверен, что все победители, все регионы составляют каркас успеха нашей экономики. Самое главное здесь - общий наш труд на благо нашей Родины".
В Министерстве экономики сегодня утром поделились интересной статистикой. Среди победителей девять организаций промышленности, три строительных, два лесхоза, девять организаций сельского и рыбного хозяйства и целых 24 организации, которые представляют сферу услуг. И представляют абсолютно разные регионы.
Казалось бы, такая небольшая табличка, но зато в самом центре Минска, и это большое достижение для больших коллективов. У каждого своя история успеха.