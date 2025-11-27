3.71 BYN
В Минске обсудили предварительные итоги реализации молодежной политики на пятилетку
27 ноября в Минске на базе Белгосуниверситета иностранных языков состоялась коллегия Министерства образования "О предварительных итогах реализации подпрограммы "Молодежная политика" на ближайшую пятилетку.
Участие принимают более 700 представителей из министерств, органов государственного управления, ведущих организаций гражданского общества, а также лидеры молодежных объединений.
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:
"В реализации государственной молодежной политики по основным направлениям соисполнителями являются Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и культуры. У каждого в профильной программе заключены мероприятия по молодежной политике. Сегодня мы обсудим роли места каждого в реализации молодежной политики страны и увидим, где у нас есть проблемы и обозначим точки роста".
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
"Сегодня мы видим, что молодежь активная, инициативная, заряженная, готовая предлагать свои новые идеи. И наша основная задача, как Союза молодежи, эти идеи помочь им реализовать. Сегодня практика показывает, что у нас это получается - больше 13 тыс. вступлений только в городе Минске было в 2025 году в организацию. И это тот показатель, к которому мы стремимся. Мы видим, что молодежи организация интересна. И самое главное, организация сегодня вызывает доверие у молодежи. А та поддержка, которая оказывается со стороны государства и города, всецело подкрепляет это понимание. И молодежь сегодня готова приходить и в новые молодежные пространства, такие как Дом молодежи, предлагать свои идеи, внедрять новые проекты".
По итогам заседания принимаются стратегические решения, направленные на развитие инновационного потенциала молодежи, укрепление института семьи, а также расширение возможностей молодежного участия в общественной жизни.