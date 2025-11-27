В Минске обсудили предварительные итоги реализации молодежной политики на пятилетку

"В реализации государственной молодежной политики по основным направлениям соисполнителями являются Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и культуры. У каждого в профильной программе заключены мероприятия по молодежной политике. Сегодня мы обсудим роли места каждого в реализации молодежной политики страны и увидим, где у нас есть проблемы и обозначим точки роста".

"Сегодня мы видим, что молодежь активная, инициативная, заряженная, готовая предлагать свои новые идеи. И наша основная задача, как Союза молодежи, эти идеи помочь им реализовать. Сегодня практика показывает, что у нас это получается - больше 13 тыс. вступлений только в городе Минске было в 2025 году в организацию. И это тот показатель, к которому мы стремимся. Мы видим, что молодежи организация интересна. И самое главное, организация сегодня вызывает доверие у молодежи. А та поддержка, которая оказывается со стороны государства и города, всецело подкрепляет это понимание. И молодежь сегодня готова приходить и в новые молодежные пространства, такие как Дом молодежи, предлагать свои идеи, внедрять новые проекты".