В Минске от ул. Красной до ДС "Озеро" временно не будут ходить трамваи

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Движение некоторых трамваев временно перекроют в Минске. Речь идет о маршруте от ул. Красной до диспетчерской станции "Озеро".

Составы не будут ходить с 15 марта по 1 мая. Ограничение затронет транспорт с номерами 3, 4 и 5. Причина запрета - строительство новой линии метро, которая ведет в сторону Зеленого Луга.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"Взамен отмененных трамвайных маршрутов будет увеличен выпуск трамвайных вагонов на маршрутах № 1, 6. Также будет организована работа временного автобусного маршрута № 903 "Червякова - пр. Независимости".