В Минске открылась горноспасательная служба МЧС

Белорусские спасатели расширяют свой функционал. Теперь они будут обучаться тушить подземные пожары, работать с опасными химическими веществами, проводить спасение при прорывах воды.

Горноспасательная служба МЧС появилась в Минске. На торжественном открытии присутствовал министр Вадим Синявский.

Функционал наших спасателей не знает границ, теперь он расширяется еще и вглубь в прямом смысле. Наши сотрудники МЧС теперь будут еще и профи в спасении при различных ситуациях в метро.

3 июня открылась новая служба. Она будет специализироваться именно на работе в метрополитене. Столичная подземка увеличивается, для недопущения различных ситуаций в ней и создали новое подразделение.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Специалистов готовили не только в пожарном аварийно-спасательном отряде Минского городского управления, но и занимались подготовкой наших специалистов в республиканском отряде специального назначения РОСН "ЗУБР". Всем он хорошо известен по ликвидации землетрясения в Турции, в Мьянме в этом году выполняли эту работу. Поэтому на базе специальной подготовки мы готовили наших специалистов. Готовили теоретически, готовили практически. Конечно же, большой спектр работ был проведен по закупке специального оборудования, оснащения".

Спасатели в этой части будут обучаться тушению подземных пожаров, работать при обвалах и обрушениях пород, при прорывах воды, при выделении химических веществ. Аналогичные функции как в РОСН "ЗУБР" МЧС, но здесь добавится специфика метрополитена.

Подразделение уже укомплектовано, пока в составе 35 человек, готовых к реагированию. Выезжать спасатели будут на передвижном горноспасательном автомобиле. Такое оборудование имеется только в РОСН "ЗУБР".