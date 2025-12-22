Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске открылась резиденция Деда Мороза

Домик Деда Мороза - то самое место, где можно по-настоящему проникнуться новогодней атмосферой. Здесь Дед Мороз и его внучка будут принимать гостей до 7 января. Это прекрасная возможность для каждого ребенка прочитать любимое стихотворение и написать то самое заветное письмо, которое обязательно найдет путь в сказку, и мечта исполнится.

И все-таки чудеса случаются! Праздничная атмосфера и яркие впечатления гарантированы каждому, кто решит стать частью волшебного новогоднего праздника.

