В Минске открылась резиденция Деда Мороза

Домик Деда Мороза - то самое место, где можно по-настоящему проникнуться новогодней атмосферой. Здесь Дед Мороз и его внучка будут принимать гостей до 7 января. Это прекрасная возможность для каждого ребенка прочитать любимое стихотворение и написать то самое заветное письмо, которое обязательно найдет путь в сказку, и мечта исполнится.