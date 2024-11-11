В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей

Главный волшебник Минска встречает новоселье, конечно, в кругу самых преданных друзей - детей.

Оценили уютные апартаменты его резиденции.

Открылась резиденция главного Деда Мороза Минска

У главного зимнего волшебника Минска. Резиденция Деда Мороза торжественно открылась в "Першым Нацыянальным гандлёвым доме". Сказочные апартаменты принимают первых гостей. Уже выстроилась очередь. Это те, кто уже готов рассказать стихотворение или исполнить песню.

Сама усадьба выполнена в цветах и символах наступающего года. Стилизованная, красивая, располагается на первом этаже.

Музыкальным флешмобом и театрализованным представлением встречало ребят подмастерье Деда Мороза.

Интерактивное знакомство пришлось по душе искренним зрителям и ценителям волшебства:

"Это первый осознанный Новый год нашей доченьки Софии, поэтому мы пришли поприветствовать Деда Мороза со Снегурочкой".

"Мы стараемся посещать такие мероприятия. У нас жена постоянно говорит, где, когда мы собираемся, идем".

Еще в прошлом году усадьба Деда Мороза располагалась в парке имени Горького. Напомним, сейчас там идет реконструкция и благоустройство, поэтому и решили переселить арктического волшебника в тропики торгового центра.

Иван Супранович, гендиректор ГО "Столичная торговля и услуги":

"Мы долго выбирали дизайн, определились и реализовали его, поэтому получился такой замечательный симпатичный домик. Главная его особенность - то, что загадав в нем желание, оно обязательно сбудется. Поэтому загадать желание можно ежедневно, начиная с 11 декабря по 14 января 2025 года, в будние дни с 14:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 21:00. Самое главное то, что ежедневно с 17:00-18:00 часов будет определенная праздничная программа для наших маленьких гостей".

В Минске это не единственная локация для встречи с Дедом Морозом. Апартаменты волшебника и в городском интерьере у главной елки страны на Октябрьской площади.