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В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей
Автор:Александра Гойтан
Главный волшебник Минска встречает новоселье, конечно, в кругу самых преданных друзей - детей.
Оценили уютные апартаменты его резиденции.
Открылась резиденция главного Деда Мороза Минска
У главного зимнего волшебника Минска. Резиденция Деда Мороза торжественно открылась в "Першым Нацыянальным гандлёвым доме". Сказочные апартаменты принимают первых гостей. Уже выстроилась очередь. Это те, кто уже готов рассказать стихотворение или исполнить песню.
Сама усадьба выполнена в цветах и символах наступающего года. Стилизованная, красивая, располагается на первом этаже.
Музыкальным флешмобом и театрализованным представлением встречало ребят подмастерье Деда Мороза.
Интерактивное знакомство пришлось по душе искренним зрителям и ценителям волшебства:
"Это первый осознанный Новый год нашей доченьки Софии, поэтому мы пришли поприветствовать Деда Мороза со Снегурочкой".
"Мы стараемся посещать такие мероприятия. У нас жена постоянно говорит, где, когда мы собираемся, идем".
Еще в прошлом году усадьба Деда Мороза располагалась в парке имени Горького. Напомним, сейчас там идет реконструкция и благоустройство, поэтому и решили переселить арктического волшебника в тропики торгового центра.
Иван Супранович, гендиректор ГО "Столичная торговля и услуги":
"Мы долго выбирали дизайн, определились и реализовали его, поэтому получился такой замечательный симпатичный домик. Главная его особенность - то, что загадав в нем желание, оно обязательно сбудется. Поэтому загадать желание можно ежедневно, начиная с 11 декабря по 14 января 2025 года, в будние дни с 14:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 21:00. Самое главное то, что ежедневно с 17:00-18:00 часов будет определенная праздничная программа для наших маленьких гостей".
В Минске это не единственная локация для встречи с Дедом Морозом. Апартаменты волшебника и в городском интерьере у главной елки страны на Октябрьской площади.
Резиденция Деда Мороза будет открыта для детворы, шумных хороводов и поздравлений. Конечно, у маленьких посетителей будет возможность озвучить свои мечты и просьбы сказочному и доброму волшебнику.
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В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей
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