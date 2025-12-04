В Минске открылась уникальная фотовыставка ко Дню переводчиков жестового языка

"По страницам истории". В Минске открылась уникальная фотовыставка. Вернисаж приурочен к профессиональному празднику - Дню переводчиков жестового языка.



К слову, этот праздник был учрежден в Беларуси только в этом году и будет отмечаться завтра, 5 декабря. В нашей стране проживает более 10 тысяч граждан с инвалидностью по слуху. И этот день - прекрасный повод выразить благодарность людям, чей самоотверженный труд имеет жизненно важное значение для интеграции и развития человека с нарушениями слуха, подчеркнуть их вклад в развитие сообщества глухих.