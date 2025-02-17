В Минске открыли Республиканский центр детской аллергологии. Он работает на базе детской клинической больницы номер четыре. Помощь здесь получают пациенты со всей республики с диагнозами "бронхиальная астма", "атопический дерматит", "аллергический ринит" и "хроническая крапивница", а также дети, которые нуждаются в коррекции объема лечения и дополнительной диагностике.

Проблемы со здоровьем у восьмимесячного Максима Машурова возникли неделю назад. А сегодня счастливого и здорового малыша врачи готовят к выписке. Благодаря открытию Республиканского центра детской аллергологии, появилась возможность внедрить во врачебную практику передовые методики и новые технологии.

Стационар рассчитан на 40 койко-мест. Алексей Яркевич уже успел освоиться в больнице. В двухлетнем возрасте мальчик переболел пневмококковой инфекцией. Тогда врачи поставили диагноз "бронхиальная астма". В Республиканском центре детской аллергологии Леша проходит плановый курс обследований.