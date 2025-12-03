В Минске открылся новый судебный орган: что подведомственно Апелляционному экономическому суду

Цикл мероприятий по совершенствованию судебной системы Беларуси завершился 3 декабря с открытием Апелляционного экономического суда. Этот новый судебный орган будет рассматривать жалобы на первичные решения судов по экономическим спорам.

Благодаря созданию Апелляционного суда в Беларуси официально закреплена трехзвенная судебная система по международному принципу "один суд - одна инстанция". Начнет свою работу суд с 1 января 2026 года вместе со вступлением в силу Кодекса гражданского судопроизводства.

Благоустройство не только города, но и целой судебной системы стало возможно с открытием Апелляционного экономического суда. 3 декабря он открыл свои двери по адресу Мясникова, 5. Новый судебный орган отвечает самому главному вызову белорусской юстиции - объективности и беспристрастности.

Открытие нового судебного органа подразумевает под собой завершение третьего цикла судебной реформы Беларуси. Реформа длилась не один год. Ее идейным вдохновителем выступил Президент страны Александр Лукашенко. Качественность и доступность судопроизводства - одно из требований главы государства. Он лично держал на контроле строительство объекта.

Александр Турчин

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В экономике все непросто. Поэтому эта судебная инстанция поможет в том числе и нам решать целый ряд проблем, которые сегодня существуют в экономике, делать это быстро и качественно. Суд - это истина в последней инстанции. Пройдя шаги, сделав все необходимые процедуры, люди идут сюда в поисках правды и закона".

Создано 8 новых залов судебных заседаний с возможностями рассмотрения дел в формате прямой трансляции. Ранее жалобы на судебные решения рассматривал тот же суд, что и выносил их. Новый Апелляционный суд теперь находится в Минске. Но благодаря цифровым возможностям участникам процесса из регионов не придется приезжать в столицу, а дела начнут пересматривать более объективно.

Валентин Сукало

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

"Таким образом мы снимаем те проблемы, которые были, адаптируем нашу систему экономических судов в одну общую. Это очень важное решение, которое является завершением третьего этапа судебно-правовой реформы".

Ольга Чуприс

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Поручение было жесткое. Оно находилось под постоянным контролем главы государства. Администрация Президента контролировала ход исполнения. Мы лично выезжали вместе с представителями Верховного суда, со строителями, контролировали ход работы для того, чтобы исполнить поручение главы государства: в срок ввести здание, чтобы с 1 января начался процесс".

В состав суда войдут 27 представителей судебного корпуса. В инстанцию смогут обращаться субъекты хозяйствования, а в некоторых случаях и физические лица. Например, при рассмотрении корпоративных споров или когда речь идет о делах об административных правонарушениях, которые подсудны экономическим судам.

Юрий Кобец

Юрий Кобец, зампредседателя Верховного суда Беларуси:

"Мы прописали процедуру, которая максимально позволит избежать всех бюрократических проволочек, недопониманий и неудобств при подаче жалобы. Во-первых, жалоба подается в суд на вынесенное решение. Суд формирует материалы и направляет уже в вышестоящую инстанцию. Если при подаче жалобы были какие-то недостатки, то при подаче этой жалобы суд может указать на них, может предоставить сторонам возможность исправить их на месте".