28 иностранцев получили белорусские паспорта в Минской ратуше

Паспорт гражданина Беларуси 24 июля получили 28 человек. Раньше они проживали в разных странах - например, Сирии, Украине, Молдове, - а потом переехали в Беларусь и осознанно решили сделать ее своим домом. Им пришлось пройти немалый путь и доказать свое желание стать гражданами Беларуси.

Церемония прошла в Минской городской ратуше. Каждый дал присягу.

"Соблюдать законы и права, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси" - именно такие слова произносят иностранцы, которые получают паспорт белоруса.

В Минске уже по традиции слова-клятвы произносят в городской ратуше, ведь сохранять историческую память - еще одно обязательное условие. 24 июля новый дом обрели 28 человек - это люди из Сирии, Афганистана, Ирана, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении. Уже в прошлом иностранцы оценили Беларусь за спокойствие, уют и безопасность, а некоторые из них за годы жизни в Беларуси обрели не только дом, но и семью.

"У меня здесь муж, дети. Мне очень понравилась Беларусь, это очень хорошая страна", - рассказала новоиспеченная гражданка Беларуси Авари Хадия.

"Я приехал сюда в 2006-м временно и только на год. Встретил здесь будущую супругу, ждал, пока она закончит университет, но в итоге остался здесь на 19 лет. Причина очень проста - я уже на то время увидел существенную разницу жизни. Первое, что меня впечатлило, это добрые люди. Как мужчина я понял, что хотел бы, чтобы дети рождались здесь и моя семья тоже находилась здесь", - отметил новый гражданин Беларуси Владимир Кулаков.

Напомним, 12 июля Президент Беларуси подписал очередной указ о приеме в белорусское гражданство 245 человек. Новыми гражданами Беларуси станут уроженцы 16 стран. Кто-то уже прошел все необходимые процедуры, кому-то еще предстоит. К слову, чтобы получить гражданство, нужно выполнить ряд условий.

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

"Для того чтобы получить гражданство Республики Беларусь, есть некоторые требования. Иностранные граждане должны прожить определенный срок на территории Республики Беларусь. Они не должны привлекаться к уголовной либо к административной ответственности, нужно иметь законный источник получения доходов на территории Республики Беларусь, а также время".