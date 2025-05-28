3.76 BYN
3.02 BYN
3.43 BYN
В Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы
28 мая отмечается День пограничника. В честь праздника торжественные мероприятия проходят в столице и регионах Беларуси.
107 лет прошло со дня образования белорусской погранслужбы. В Минске пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы к монументу Победы. Офицеры, курсанты, солдаты и ветераны-пограничники также преклонили колено у памятного знака "Стражам границы всех поколений".
Пограничники во все времена были теми, кто первыми защищает родные рубежи. Надежно прикрытая граница - одна из визитных карточек Беларуси. Граница нашей республики - это более 3,5 тыс. км по суше и воде. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии. Но главное - это, конечно, люди.
Андрей Филатов, первый зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси:
"Охрана границы непрерывно развивается. Мы создаем интегрированную систему охраны границы, открываем новые пограничные заставы, подразделения, которые оснащены по последнему слову техники, где создаются благоприятные условия для наших пограничников. В каждом пункте пропуска, подразделении границы у нас уже установлены современные технические системы. Мы совершенствуем пилотируемую авиацию и наращиваем беспилотную. Сегодня наша главная задача - надежная охрана госграницы в условиях сложной обстановки. И, безусловно, мы ее выполняем".
Далее пешая колонна направилась к Острову Мужества и Скорби, чтобы отдать дань памяти тем, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.
Традиционно в День пограничника военнослужащие вместе с сослуживцами и близкими посещают памятные места. Торжественные мероприятия 28 мая проходят во всех подразделениях органов пограничной службы.