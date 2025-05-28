В Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы

28 мая отмечается День пограничника. В честь праздника торжественные мероприятия проходят в столице и регионах Беларуси.

107 лет прошло со дня образования белорусской погранслужбы. В Минске пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы к монументу Победы. Офицеры, курсанты, солдаты и ветераны-пограничники также преклонили колено у памятного знака "Стражам границы всех поколений".

Пограничники во все времена были теми, кто первыми защищает родные рубежи. Надежно прикрытая граница - одна из визитных карточек Беларуси. Граница нашей республики - это более 3,5 тыс. км по суше и воде. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии. Но главное - это, конечно, люди.

Андрей Филатов, первый зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси:

"Охрана границы непрерывно развивается. Мы создаем интегрированную систему охраны границы, открываем новые пограничные заставы, подразделения, которые оснащены по последнему слову техники, где создаются благоприятные условия для наших пограничников. В каждом пункте пропуска, подразделении границы у нас уже установлены современные технические системы. Мы совершенствуем пилотируемую авиацию и наращиваем беспилотную. Сегодня наша главная задача - надежная охрана госграницы в условиях сложной обстановки. И, безусловно, мы ее выполняем".

Далее пешая колонна направилась к Острову Мужества и Скорби, чтобы отдать дань памяти тем, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.