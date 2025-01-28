В Минске поздравили мам, чьи дети появились на свет в день выборов Президента

В Беларуси в день президентских выборов на свет появились 79 детей. Из них 46 мальчиков и 33 девочки.

28 января в адрес мам, родивших в важный политический день для страны, прозвучали теплые слова. 26 января только в роддоме 5-й городской клинической больницы на свет появились 10 маленьких белорусов. Это 4 мальчика и 6 девочек. Поздравить мам с таким важным событием пришли активисты БРСМ с подарками. Первый малыш в 5-м роддоме появился на свет ночью (02:41). По словам мамы, он настоящий богатырь. Назвали его Русланом.

Это долгожданный ребенок, второй сын. Очень приятно, что пришло столько поздравлений от нашей страны. Спасибо за мирное небо над головой, это очень важно. В такой стране не страшно растить детей. Инна Власова, мама

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "Мы решили поздравить наших молодых мам, потому что в будущем их дети тоже будут делать какой-то выбор для того, чтобы наша страна развивалась".