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В Минске поздравили женщин, которые стали мамами в День семьи
16 мая в Минске поздравления принимают мамы и дети, которые родились в День семьи. Только в родильном доме 5-й городской клинической больницы на свет появились 16 младенцев - 9 мальчиков и 7 девочек.
С двойным праздником поздравила администрация Заводского района. В подарок все самое необходимое для жизни детей и цветы для заботливых мам.
Светлана Браушкина, многодетная мама:
"Родилась у меня девочка. Я очень этому рада. Мы ждали очень долго. Хоть это уже третьи роды. Но вот так сложилось, что вернулась в роддом через год. Хочу поблагодарить. Врачи здесь очень ответственные, очень хорошие, внимательные. Поэтому огромная им благодарность за все".
Только в 2024 году в 5-й городской клинической больнице на свет появились 3,5 тыс. младенцев.