В Минске поздравили женщин, которые стали мамами в День семьи

16 мая в Минске поздравления принимают мамы и дети, которые родились в День семьи. Только в родильном доме 5-й городской клинической больницы на свет появились 16 младенцев - 9 мальчиков и 7 девочек.

"Родилась у меня девочка. Я очень этому рада. Мы ждали очень долго. Хоть это уже третьи роды. Но вот так сложилось, что вернулась в роддом через год. Хочу поблагодарить. Врачи здесь очень ответственные, очень хорошие, внимательные. Поэтому огромная им благодарность за все".