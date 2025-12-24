В Минске презентовали пятое издание Красной книги Беларуси

"Такой системы контроля и охраны природных ресурсов, как в Беларуси, нет практически ни в одной стране Европы. Это очень важные слова. Это слова и это тезис, которыми можно гордиться, но и тезис, который налагает на всех нас серьезную ответственность. Это, конечно, заслуга ученых, но далеко не только, это заслуга всей страны. У нас просто в белорусском характере уважение к природе, любовь к нашей природе. И, конечно, я не могу не сказать о том, что это суть политики нашего Президента. С первых президентских дней до сегодняшнего времени это видит и чувствует вся страна. Очень символично в этой связи, что первый экземпляр уезжает во Дворец Независимости. Он там займет свое почетное место. Не менее символично и то, что мероприятие проходит в финальные дни нашего Года благоустройства. Это ведь была личная инициатива, предложение, идея Президента - сделать тематику года. И мы говорим сегодня о том, что год завершается, а огромная работа продолжается".