3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В Минске презентовали пятое издание Красной книги Беларуси
Охрана редких и исчезающих видов флоры и фауны - задача, которая требует постоянного внимания. 24 декабря в Минске презентовали пятое издание Красной книги Беларуси.
Это серьезная мониторинговая работа Национальной академии наук Беларуси. Сегодня Красная книга - это 523 вида растений и животных. Новое, пятое, издание состоит из двух томов. В каждом - фотоматериалы и картосхемы распространения редких видов животных и растений в стране.
Кроме того, есть краткое описание, информация о местах обитания, численности и тенденциях ее изменения, а также об основных факторах угроз и мерах охраны. Отдельное внимание - изучению мохообразных, водорослей, лишайников и грибов - количество известных и охраняемых видов увеличилось практически вдвое.
"Добавилось в Красную книгу 55 видов растений и животных, исключено – 38, благодаря работе, которая сегодня проходит под эгидой нашего государства, и мерам, программам, которые у нас сегодня реализуются. Хороший пример можно привести - популяцию зубра европейского, которая сегодня уже насчитывает более 3 тысяч особей, наша страна по данной популяции входит в тройку лидеров", - рассказал Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Такой системы контроля и охраны природных ресурсов, как в Беларуси, нет практически ни в одной стране Европы. Это очень важные слова. Это слова и это тезис, которыми можно гордиться, но и тезис, который налагает на всех нас серьезную ответственность. Это, конечно, заслуга ученых, но далеко не только, это заслуга всей страны. У нас просто в белорусском характере уважение к природе, любовь к нашей природе. И, конечно, я не могу не сказать о том, что это суть политики нашего Президента. С первых президентских дней до сегодняшнего времени это видит и чувствует вся страна. Очень символично в этой связи, что первый экземпляр уезжает во Дворец Независимости. Он там займет свое почетное место. Не менее символично и то, что мероприятие проходит в финальные дни нашего Года благоустройства. Это ведь была личная инициатива, предложение, идея Президента - сделать тематику года. И мы говорим сегодня о том, что год завершается, а огромная работа продолжается".
Первое издание Красной книги Беларуси вышло в 1981 году. Оно было на белорусском языке и включало в себя 85 видов диких растений и 80 видов диких животных.