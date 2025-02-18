В Минске приняли изменения, касающиеся права на бесплатный проезд для учащихся колледжей

На 9-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов внесены изменения в решение о праве на бесплатный проезд для учащихся средних специальных учебных заведений, сообщает БЕЛТА .

Ранее такая льгота предоставлялась только студентам первых и вторых курсов. Однако многие третьекурсники ССУЗов еще не достигли 18 лет, поэтому принято решение предоставить им бесплатный проезд. "Это коснется учащихся 3-х курсов дневной формы, обучающимся на основе общего базового образования в учреждениях среднего специального образования Минска или Минского района в период с 1 сентября по 30 июня", - отметил председатель комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев.