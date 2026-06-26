В Минске продолжает свою работу IV Международный антифашистский конгресс

В рамках антифашистского конгресса продолжается пленарное заседание. Планируется, что за 2 часа с докладами выступят более 10 спикеров, в том числе по конференцсвязи. Это ученые, политики и историки из Бразилии, Франции, Сербии, Швеции и многих других стран. Всего география форума охватывает более десятка государств.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости": "На наших глазах разворачивается кампания по фашизации информационного пространства. И самое ужасное, что в эту кампанию включены мейнстрим-медиа Западной Европы, НАТО, отдельные СМИ Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, стран Латинской Америки. Ничего удивительного в этом нет, поскольку именно в этих странах осели либо бежали в эти страны и закрепились как раз те самые нацисты, которые бежали от справедливого возмездия. Поэтому задача антифашистского конгресса - фиксация новых неонацистских нарративов, в том числе в информационном пространстве, пробиваться к людям доброй воли, людям, принимающим решения, новым антифашистским силам, в том числе в Западной Европе, обращаться напрямую к обществам, предостерегая их о последствиях такой фашизации".