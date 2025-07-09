9 июля в Минске проходит единый день депутата. С 8:00 депутаты горсовета встречаются с минчанами в администрациях всех районов Минска. Обратиться можно в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.

Во время таких визитов можно не только найти ответы на проблемные вопросы, но и предложить свои инициативы для развития города. По-прежнему в топе - сферы коммунального хозяйства и жилищной политики: минчан волнует состояние подъездов и придомовых территорий.