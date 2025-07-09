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В Минске проходит единый день депутата
Автор:Редакция news.by
9 июля в Минске проходит единый день депутата. С 8:00 депутаты горсовета встречаются с минчанами в администрациях всех районов Минска. Обратиться можно в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.
Во время таких визитов можно не только найти ответы на проблемные вопросы, но и предложить свои инициативы для развития города. По-прежнему в топе - сферы коммунального хозяйства и жилищной политики: минчан волнует состояние подъездов и придомовых территорий.
Единый день депутата - практика традиционная для Минска. Каждую вторую среду месяца народные избранники проводят личный прием граждан. Сегодня жители столицы смогут пообщаться с депутатами горсовета до 20:00.