В Минске проходит первая генеральная репетиция военного парада к 80-летию Великой Победы

Сегодня история стала заложницей большой политики. Западные элиты превратили ее в масштабный инструмент обмана и формирования лживой реальности. В Европе сносят памятники, уничтожают могилы. Но есть мы, белорусы, которые все делаем, чтобы помнить историю и гордо нести свое наследие. Великое наследие победителей и горькую правду о войне.

Мы первыми на постсоветском пространстве закрепили положения о том, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны". Для нас 9 Мая, как и 3 Июля - священные даты, знаменующие всенародный подвиг и ставшие частью национальной идеи.

И вот сегодня ровно неделя до 80-летия Великой Победы. Самым ярким моментом станет военный парад. Уже менее чем через час стартует первая генеральная репетиция.

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Если задача поставлена, значит, задача должна быть выполнена. Немного армейской терминологии, но обстановка и ситуация обязывают. Пешие парадные расчеты уже в парадной форме. Они разместились чуть-чуть ближе к трибунам, возле стелы.

Техника уже в праздничной ливрее. Военные дорабатывают, доводят до совершенства каждый элемент. У каждого из них сотни часов тренировок. У кого-то на плацу Минской военной комендатуры, у кого-то на аэродроме в Липках. Традиционно перед главным мероприятием пройдет две генеральные репетиции у стелы "Минск - город-герой".

2 мая запланировано на 20:00 два прогона, так что практически все на исходной позиции.

"Я в параде принимаю участие уже третий раз. И к моей радости, сын также вместе со мной принимает участие уже второй раз. Все начиналось с моего отца, который начинал службу в МЧС. Благодаря тому, что он положил основу нашего правильного воспитания, дальше и я пошел по его стопам, ну и, соответственно, и мой сын принял эту эстафету", - рассказал участник парада Петр Щербаков.

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Пешие расчеты и военная техника заняли свои позиции еще несколько часов назад. Для этого в городе на несколько часов частично перекрывали движение. Но это не помешало самым отчаянным зрителям занять места поближе.