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В Минске проходит первая генеральная репетиция военного парада к 80-летию Великой Победы
Сегодня история стала заложницей большой политики. Западные элиты превратили ее в масштабный инструмент обмана и формирования лживой реальности. В Европе сносят памятники, уничтожают могилы. Но есть мы, белорусы, которые все делаем, чтобы помнить историю и гордо нести свое наследие. Великое наследие победителей и горькую правду о войне.
Мы первыми на постсоветском пространстве закрепили положения о том, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны". Для нас 9 Мая, как и 3 Июля - священные даты, знаменующие всенародный подвиг и ставшие частью национальной идеи.
И вот сегодня ровно неделя до 80-летия Великой Победы. Самым ярким моментом станет военный парад. Уже менее чем через час стартует первая генеральная репетиция.
Если задача поставлена, значит, задача должна быть выполнена. Немного армейской терминологии, но обстановка и ситуация обязывают. Пешие парадные расчеты уже в парадной форме. Они разместились чуть-чуть ближе к трибунам, возле стелы.
Техника уже в праздничной ливрее. Военные дорабатывают, доводят до совершенства каждый элемент. У каждого из них сотни часов тренировок. У кого-то на плацу Минской военной комендатуры, у кого-то на аэродроме в Липках. Традиционно перед главным мероприятием пройдет две генеральные репетиции у стелы "Минск - город-герой".
2 мая запланировано на 20:00 два прогона, так что практически все на исходной позиции.
"Я в параде принимаю участие уже третий раз. И к моей радости, сын также вместе со мной принимает участие уже второй раз. Все начиналось с моего отца, который начинал службу в МЧС. Благодаря тому, что он положил основу нашего правильного воспитания, дальше и я пошел по его стопам, ну и, соответственно, и мой сын принял эту эстафету", - рассказал участник парада Петр Щербаков.
Пешие расчеты и военная техника заняли свои позиции еще несколько часов назад. Для этого в городе на несколько часов частично перекрывали движение. Но это не помешало самым отчаянным зрителям занять места поближе.
Сегодня в параде принимают участие более 4 тыс. военнослужащих. Это элита наших Вооруженных Сил. Особенностью военного парада этого года станет его расширенная историческая часть. Ряд элементов символизируют Парад Победы 1945 года в Москве.